Рогозин: Москва поддерживает активизацию переговоров по Приднестровью

Москва поддерживает активизацию диалога по урегулированию в Приднестровье, сообщил вице-премьер РФ и представитель президента России по молдавской республике Дмитрий Рогозин.



После переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном российский вице-премьер отметил, что он также встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским и стороны обсудили задачи, которые стоят перед непризнанной республикой.

«Думаю было бы правильным, если исполнительная власть Приднестровья могла бы довести до сведения президента Молдавии экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра», — приводит «РИА Новости» заявление Дмитрия Рогозина.

При этом президент Молдавии заявил о намерении найти выход из сложившейся ситуации и подчеркнул, что в предлагаемом республикой плане урегулирования «проигравших не будет».

«Мы в России будем рады позитивным шагам в этом направлении», — подчеркнул, в свою очередь, зампредседателя правительства РФ.