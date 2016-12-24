Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Рогозин: Москва поддерживает активизацию переговоров по Приднестровью

Замглавы кабмина РФ подчеркнул, что исполнительной власти непризнанной республики необходимо донести до президента Молдавии экономические проблемы, с которыми сталкиваются жители региона

Москва поддерживает активизацию диалога по урегулированию в Приднестровье, сообщил вице-премьер РФ и представитель президента России по молдавской республике Дмитрий Рогозин.

После переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном российский вице-премьер отметил, что он также встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским и стороны обсудили задачи, которые стоят перед непризнанной республикой.

«Думаю было бы правильным, если исполнительная власть Приднестровья могла бы довести до сведения президента Молдавии экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра», — приводит «РИА Новости» заявление Дмитрия Рогозина.

При этом президент Молдавии заявил о намерении найти выход из сложившейся ситуации и подчеркнул, что в предлагаемом республикой плане урегулирования «проигравших не будет».

«Мы в России будем рады позитивным шагам в этом направлении», — подчеркнул, в свою очередь, зампредседателя правительства РФ.

Читайте также:

Рогозин со второй попытки попал в Кишинев

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Рогозин: Москва поддерживает активизацию переговоров по Приднестровью

Замглавы кабмина РФ подчеркнул, что исполнительной власти непризнанной республики необходимо донести до президента Молдавии экономические проблемы, с которыми сталкиваются жители региона

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов об экономической ситуации в стране, внутренней и внешней политике

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке