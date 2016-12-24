Рогозин: Москва поддерживает активизацию переговоров по Приднестровью

Замглавы кабмина РФ подчеркнул, что исполнительной власти непризнанной республики необходимо донести до президента Молдавии экономические проблемы, с которыми сталкиваются жители региона
Москва поддерживает активизацию диалога по урегулированию в Приднестровье, сообщил вице-премьер РФ и представитель президента России по молдавской республике Дмитрий Рогозин.
После переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном российский вице-премьер отметил, что он также встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским и стороны обсудили задачи, которые стоят перед непризнанной республикой.
«Думаю было бы правильным, если исполнительная власть Приднестровья могла бы довести до сведения президента Молдавии экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра», — приводит «РИА Новости» заявление Дмитрия Рогозина.
При этом президент Молдавии заявил о намерении найти выход из сложившейся ситуации и подчеркнул, что в предлагаемом республикой плане урегулирования «проигравших не будет».
«Мы в России будем рады позитивным шагам в этом направлении», — подчеркнул, в свою очередь, зампредседателя правительства РФ.
Читайте также: