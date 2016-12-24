Силовики уничтожили двух боевиков в Дагестане

В числе ликвидированных злоумышленников мог быть главарь местной бандгруппы
Силовики ликвидировали двух боевиков в Шамильском районе Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Он пояснил, что во время проведения оперативных мероприятий вблизи селения Телетль правоохранители наткнулись на предполагаемых боевиков.
«В ходе боестолкновения двое вооруженных мужчин были убиты. Обстоятельства произошедшего выясняются», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Источник также отметил, что в числе ликвидированных боевиков мог быть главарь местной бандгруппы Ибрагим Амиров. Личности злоумышленников устанавливаются.
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