Силовики уничтожили двух боевиков в Дагестане

Силовики ликвидировали двух боевиков в Шамильском районе Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах региона.



Он пояснил, что во время проведения оперативных мероприятий вблизи селения Телетль правоохранители наткнулись на предполагаемых боевиков.

«В ходе боестолкновения двое вооруженных мужчин были убиты. Обстоятельства произошедшего выясняются», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Источник также отметил, что в числе ликвидированных боевиков мог быть главарь местной бандгруппы Ибрагим Амиров. Личности злоумышленников устанавливаются.