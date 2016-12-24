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Силовики уничтожили двух боевиков в Дагестане

В числе ликвидированных злоумышленников мог быть главарь местной бандгруппы

Силовики ликвидировали двух боевиков в Шамильском районе Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Он пояснил, что во время проведения оперативных мероприятий вблизи селения Телетль правоохранители наткнулись на предполагаемых боевиков.

«В ходе боестолкновения двое вооруженных мужчин были убиты. Обстоятельства произошедшего выясняются», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Источник также отметил, что в числе ликвидированных боевиков мог быть главарь местной бандгруппы Ибрагим Амиров. Личности злоумышленников устанавливаются.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Силовики уничтожили двух боевиков в Дагестане

В числе ликвидированных злоумышленников мог быть главарь местной бандгруппы

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