Дело возбуждено по факту массового отравления детей в Пермском крае

Около месяца назад в городе Верещагино произошло массовое отравление школьников, по итогам доследственной проверки следствие возбудило уголовное дело.

22 и 23 ноября в местную больницу обратились 40 учеников младших классов школы №121, отмечается в сообщении Следственного комитета. Из них 27 учеников были госпитализированы в инфекционное отделение лечебного учреждения.

Отравились ученики 2 – 4-х классов. В пробах с посуды и кухонной утвари, взятых следователями и сотрудниками Роспотребнадзора, были обнаружены бактерии стафилококка.

«Аналогичная стафилококковая инфекция обнаружена и у сотрудников (обслуживающего персонала) школьной столовой, а также у отравившихся школьников», — сообщает следствие.