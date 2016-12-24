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Дело возбуждено по факту массового отравления детей в Пермском крае

В конце ноября в больницу города Верещагино обратились 40 учеников младших классов школы №121

Около месяца назад в городе Верещагино произошло массовое отравление школьников, по итогам доследственной проверки следствие возбудило уголовное дело.

22 и 23 ноября в местную больницу обратились 40 учеников младших классов школы №121, отмечается в сообщении Следственного комитета. Из них 27 учеников были госпитализированы в инфекционное отделение лечебного учреждения.

Отравились ученики 24-х классов.  В пробах с посуды и кухонной утвари, взятых следователями и сотрудниками Роспотребнадзора, были обнаружены бактерии стафилококка.

«Аналогичная стафилококковая инфекция обнаружена и у сотрудников (обслуживающего персонала) школьной столовой, а также у отравившихся школьников»,  сообщает следствие.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Дело возбуждено по факту массового отравления детей в Пермском крае

В конце ноября в больницу города Верещагино обратились 40 учеников младших классов школы №121

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