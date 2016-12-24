Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

При взрыве в воинской части Башкирии пострадали несколько человек

Инцидент произошел в поселке Урман Иглинского района республики

Взрыв прогремел на территории бывшей воинской части в Башкирии. По словам представителя пресс-службы МЧС региона, в результате инцидента пострадали несколько человек.

Бывшая воинская часть располагается в поселке Урман Иглинского района Башкирии.

«В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя экстренных служб.

При этом в пресс-службе регионального СК уточнили, что на месте происшествия сейчас работают следователи.

Читайте также:

СК по Москве возбудил дело по факту взрыва у метро «Коломенское»

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

При взрыве в воинской части Башкирии пострадали несколько человек

Инцидент произошел в поселке Урман Иглинского района республики

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Фотолента

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Пресс-конференция Путина, прощание с Карловым, приговор Карауловой и другие события недели

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке