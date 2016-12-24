При взрыве в воинской части Башкирии пострадали несколько человек

Инцидент произошел в поселке Урман Иглинского района республики
Взрыв прогремел на территории бывшей воинской части в Башкирии. По словам представителя пресс-службы МЧС региона, в результате инцидента пострадали несколько человек.
Бывшая воинская часть располагается в поселке Урман Иглинского района Башкирии.
«В результате происшествия есть пострадавшие, их состояние уточняется. На месте работают спасатели: 6 человек и 19 единиц техники», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя экстренных служб.
При этом в пресс-службе регионального СК уточнили, что на месте происшествия сейчас работают следователи.