Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Алексей Власенко избран президентом Федерации водного поло РФ

Глава организации отметил, что главной задачей ведомства является восстановление позиций российской команды на мировом Олимпе

Алексей Власенко избран президентом Федерации водного поло России по итогам отчетно-выборной конференции, которая прошла в Москве в субботу.

Как передает «Р-Спорт», кандидат был избран единогласно. При этом действующий глава федерации Евгений Шаронов снял свою кандидатуру с выборов.

«Федерация будет двигаться в том же направлении, что и прежде, ухудшений не произойдет. Задача одна  чтобы российская мужская команда восстановила свои позиции на мировом Олимпе», — заявил Алексей Власенко.

Он также отметил, что Федерация водного поло России предпримет все необходимые меры для того, чтобы «поднять команду».

Читайте также:

Путин: в России никогда не было никакой госсистемы допинга

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Алексей Власенко избран президентом Федерации водного поло РФ

Глава организации отметил, что главной задачей ведомства является восстановление позиций российской команды на мировом Олимпе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке