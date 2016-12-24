Алексей Власенко избран президентом Федерации водного поло РФ

Алексей Власенко избран президентом Федерации водного поло России по итогам отчетно-выборной конференции, которая прошла в Москве в субботу.



Как передает «Р-Спорт», кандидат был избран единогласно. При этом действующий глава федерации Евгений Шаронов снял свою кандидатуру с выборов.

«Федерация будет двигаться в том же направлении, что и прежде, ухудшений не произойдет. Задача одна — чтобы российская мужская команда восстановила свои позиции на мировом Олимпе», — заявил Алексей Власенко.

Он также отметил, что Федерация водного поло России предпримет все необходимые меры для того, чтобы «поднять команду».