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Владимир Путин обсудил с Советом безопасности сирийское урегулирование

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В субботу президент России провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом освобождения Алеппо и подготовка к саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встречи в верхах в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ пройдут в понедельник в Санкт-Петербурге, уточнил он.

«На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане»,  сказал Песков.

В совещании приняли участие глава правительства РФ Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Владимир Путин обсудил с Советом безопасности сирийское урегулирование

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

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