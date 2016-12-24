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Два человека погибли при взрыве в бывшей воинской части в Башкирии

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Урман Иглинского района республики

Два человека погибли в результате взрыва на территории бывшей воинской части в Башкирии. Об этом сообщила помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Светлана Абрамова.

«Двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет погибли вблизи населенного пункта Урман, по данному факту начата доследственная проверка», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Она подчеркнула, что следователи сейчас устанавливают обстоятельства гибели двух человек.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшие, предположительно, незаконно проникли на территорию бывшего арсенала для сбора металла.

Инцидент произошел утром в субботу неподалеку от населенного пункта Урман в Иглинском районе Башкирии. В ликвидации последствий взрыва были задействованы шесть человек и 19 единиц техники.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Два человека погибли при взрыве в бывшей воинской части в Башкирии

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Урман Иглинского района республики

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