Эрдоган: ЕС перечислил $677 млн на беженцев, а обещал €3 млрд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике власти Евросоюза за их нежелание помогать сирийским беженцам. Об этом он сказал во время выступления на заседании совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.



«ЕС обещал, что к 1 июля выделит на беженцев €3 млрд», — заявил Эрдоган и добавил, что перечислено только $677 млн. Президент Турции добавил, что перечисленные Евросоюзом средства идут турецкому отделению Красного Полумесяца и не поступают в бюджет страны, передает ТАСС.

«Но ЕС обещал же €3 млрд. Где эти деньги?» — поинтересовался Эрдоган.