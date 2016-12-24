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Эрдоган: ЕС перечислил $677 млн на беженцев, а обещал €3 млрд

Об этом лидер Турции заявил во время выступления в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике власти Евросоюза за их нежелание помогать сирийским беженцам. Об этом он сказал во время выступления на заседании совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

«ЕС обещал, что к 1 июля выделит на беженцев €3 млрд», — заявил Эрдоган и добавил, что перечислено только $677 млн. Президент Турции добавил, что перечисленные Евросоюзом средства идут турецкому отделению Красного Полумесяца и не поступают в бюджет страны, передает ТАСС.

«Но ЕС обещал же €3 млрд. Где эти деньги?» — поинтересовался Эрдоган.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Эрдоган: ЕС перечислил $677 млн на беженцев, а обещал €3 млрд

Об этом лидер Турции заявил во время выступления в Стамбуле

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