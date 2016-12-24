Памятная доска Маннергейму останется в музее Первой мировой войны

Минкульт РФ не будет настаивать на размещении памятной доски Карлу Маннергейму на одном из зданий Санкт-Петербурга, объект передан в музей Первой мировой войны. Об этом сообщил глава министерства Владимир Мединский.



«Обезображенная, изуродованная активистами запрещенной в России партии Эдуарда Лимонова памятная доска генералу русской армии Карлу Густаву Маннергейму в таком виде передана в музей Первой мировой войны», — приводит ТАСС слова министра культуры.

Владимир Мединский пояснил, что мемориальную доску, установленную на фасаде здания Военного инженерно-технического университета Военной академии материально-технического обеспечения, активисты обливали краской, расстреливали из дробовика, рубили топором, а также сверлили дрелью лицо Маннергейма.

При этом министр утверждает, что, несмотря на различные оценки политической судьбы Карла Маннергейма, генерал русской армии является героем Первой мировой войны. «Эта доска теперь останется как музейный экспонат, к сожалению, демонстрирующий определенный уровень культуры ведения дискуссии, исповедуемый некоторыми маргинальными группами в Санкт-Петербурге», — заключил Мединский.

Установка памятной доски Карлу Маннергейму вызвала неоднозначную реакцию у жителей Санкт-Петербурга. Ряд активистов выступили против увековечения памяти финского военачальника из-за участия финской армии в блокаде Ленинграда.