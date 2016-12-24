В Тунисе пойман племянник террориста, осуществившего атаку в Берлине

Племянник Аниса Амри, осуществившего теракт на рождественской ярмарке в Берлине, задержан в Тунисе. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов страны задержали еще двоих подозреваемых в причастности к организации террористической ячейки.

«Силы безопасности Туниса раскрыли деятельность террористической ячейки, в которую входили три человека в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе племянник Аниса Амри», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа, обнародованного МВД Туниса.

Грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки в Берлине вечером 19 декабря. Погибли 12 человек, пострадали 48.

Террорист Анис Амри, управлявший тягачом, был ликвидирован в Милане через несколько дней.