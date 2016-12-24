Правительство РФ направило 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал одобренное кабмином распоряжение о распределении 33,6 млрд рублей между бюджетами регионов страны для поддержки их сбалансированности и распределении трансфертов региональным бюджетам для выплаты социальных доплат к пенсии в 2017 году.

Текст документа опубликован на сайте кабмина.

«Проектом распоряжения предусматривается утвердить распределение межбюджетных трансфертов на выплату доплат в объеме 6417062,8 тыс. рублей», — указано в сообщении.

Правительство также утвердило распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6,4 млрд рублей. Эти деньги получат около 420 тыс. человек. При этом средний размер доплат составит от 2142 до 8537 рублей.