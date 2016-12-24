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Обама поздравил американцев с Рождеством

Политик сделал это в качестве президента в последний раз

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Барак Обама в последний раз в качестве лидера страны поздравил сограждан с Рождеством. В поздравительной речи он отметил, что его администрация сделала Соединенные Штаты уважаемыми во всем мире.

Обама снова заявил, что именно США — лидер по борьбе мира от мирового зла. «Мы взяли на себя мантию лидерства в борьбе по защите этой планеты для наших детей», — заявил Обама.

Обама руководил США в течение двух президентских сроков на протяжении восьми лет, напоминает «Федеральное агентство новостей».

 8 ноября американцы избрали Дональда Трампа следующим президентом США.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Обама поздравил американцев с Рождеством

Обама поздравил американцев с РождествомПолитик сделал это в качестве президента в последний раз

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