Президент США Барак Обама в последний раз в качестве лидера страны поздравил сограждан с Рождеством. В поздравительной речи он отметил, что его администрация сделала Соединенные Штаты уважаемыми во всем мире.

Обама снова заявил, что именно США — лидер по борьбе мира от мирового зла. «Мы взяли на себя мантию лидерства в борьбе по защите этой планеты для наших детей», — заявил Обама.

Обама руководил США в течение двух президентских сроков на протяжении восьми лет, напоминает «Федеральное агентство новостей».

8 ноября американцы избрали Дональда Трампа следующим президентом США.