МИД: антироссийские санкции Вашингтона вредят прежде всего США

Введение новых антироссийских санкций оставляет неприятное впечатление об уходящей администрации президента США, сообщила пресс-служба МИД РФ, подчеркнув, что действия Вашингтона вредят гражданам Соединенных Штатов.

«Очередное — второе за три дня — расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также подчеркнули, что администрация действующего президента США Барака Обамы всячески стремилась найти способы нанести ущерб России и последняя инициатива американского руководства не является исключением. При этом руководство российского внешнеполитического ведомства подчеркивает, что падение имиджа Вашингтона заметно даже для людей, далеких от политики.

В пятницу власти США внесли 23 российские компании, в том числе порты, железные дороги Крыма, российские исследовательские институты и предприятия, в санкционный список по Украине.