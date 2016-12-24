Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
24 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МИД: антироссийские санкции Вашингтона вредят прежде всего США

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что последние инициативы администрации президента Соединенных Штатов показывают ее в неприглядном свете

Фото: Reuters/Joshua Roberts

Введение новых антироссийских санкций оставляет неприятное впечатление об уходящей администрации президента США, сообщила пресс-служба МИД РФ, подчеркнув, что действия Вашингтона вредят гражданам Соединенных Штатов.

«Очередное — второе за три дня — расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности», — указано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также подчеркнули, что администрация действующего президента США Барака Обамы всячески стремилась найти способы нанести ущерб России и последняя инициатива американского руководства не является исключением. При этом руководство российского внешнеполитического ведомства подчеркивает, что падение имиджа Вашингтона заметно даже для людей, далеких от политики.

В пятницу власти США внесли 23 российские компании, в том числе порты, железные дороги Крыма, российские исследовательские институты и предприятия, в санкционный список по Украине.

Читайте также:

Обама ограничил финансирование военного сотрудничества с РФ

Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

МИД: антироссийские санкции Вашингтона вредят прежде всего США

МИД: антироссийские санкции Вашингтона вредят прежде всего СШАВ российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что последние инициативы администрации президента Соединенных Штатов показывают ее в неприглядном свете

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке