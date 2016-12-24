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Обама ограничил финансирование военного сотрудничества с РФ

Президент США подписал закон о военных ассигнованиях на 2017 год

Подписанный в пятницу президентом США Бараком Обамой закон об ассигнованиях на оборонные нужды предусматривает ограничение военного сотрудничества с Россией.

В документе сказано, что из ситуации с ограничениями на военное сотрудничество с Россией есть выход. В частности, в законе закреплено, что для возобновления такого сотрудничества между правительствами двух стран глава Пентагона и госсекретарь США должны убедить комитеты конгресса в том, что Россия «прекратила оккупацию украинской территории», а также «агрессивную» политику, которая «угрожает» суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО, передает «РИА Новости».

Но и это не предусмотрено в законе в качестве достаточного основания. К этому списку Россия должна добавить «выполнение минских соглашений», чтобы вновь иметь право полноценно сотрудничать с США в военной сфере, сказано в документе.

В документе тем не менее содержится оговорка о том, что его действие не распространяется на случаи, когда США необходимо выполнять свои международные обязательства по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также для деятельности в Афганистане, где США необходимо сотрудничество с РФ.

В рамках подписанного Обамой в пятницу закона об оборонных ассигнованиях США также расширяют «закон Магнитского» на все страны мира, а также подтверждают выделение Украине $350 млн на военные нужды.

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Обама ограничил финансирование военного сотрудничества с РФ

Президент США подписал закон о военных ассигнованиях на 2017 год

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