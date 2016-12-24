Обама одобрил предоставление Украине $350 млн на военные нужды

Президент США Барак Обама одобрил закон о военных ассигнованиях, в котором предусмотрено поэтапное выделение Украине $350 млн на военные нужды.

Как сказано в документе, решение о том, что именно будет поставлено Украине и в каком объеме, принимает министр обороны. После этого перечень должен быть утвержден президентом. Однако выделение средств Киеву должно быть поэтапным: сначала Украина может получить лишь $175 млн, а остальное только в случае, если глава Пентагона и госсекретарь убедят конгресс в эффективности реформ на Украине, передает ТАСС.

Как сказано в формулировке, должно быть доказано, что «правительство Украины предприняло существенные шаги по реформированию оборонной сферы».

Указанные меры должны касаться усиления контроля над деятельностью украинского минобороны, повышения открытости, создания условий для приватизации в военно-промышленном комплексе страны и борьбы с коррупцией.

Отметим, что закон о военных ассигнованиях запрещает направлять любые бюджетные средства на деятельность, связанную с признанием суверенитета России над Крымом.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Киев может получить $350 млн в качестве военной помощи от США. Эта сумма была изначально предусмотрена в федеральном бюджете. Отметим, что окончательное решение по выделению этих средств Киеву будет принимать уже Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января 2017 года.

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