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Четверг,
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В Кремле объяснили, почему Обама демонизирует РФ и Путина

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действующему американскому лидеру проще обвинять Москву в кибератаках, чем подводить итоги своего президентского срока

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что действующему президенту США Бараку Обаме проще обвинять Россию в кибератаках, чем подводить итоги своего президентского срока.

Официальный представитель Кремля отметил, что США пытаются насадить всему миру образ «дьявольского врага» в лице России и демонизировать образ президента Путина.

Такая тактика, пояснил он, гораздо проще, нежели рассуждение о выполненных и не выполненных обещаниях уходящего американского президента.

«Это сложно. Давать отчет о своей работе сложно. Гораздо легче, действительно, взять и вылепить некоторого врача и всячески пестовать этот образ, отсылая каждый раз к этому врагу и виня этого врага во всем», — сказал Песков в интервью «России 24».

Он назвал обвинения Вашингтона о кибератаках со стороны РФ полным абсурдом, добавив, что президенты России и США неоднократно обсуждали этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Обама воспользовался так называемым красным телефоном, горячей линией связи между Вашингтоном и Москвой, для обсуждения с Путиным хакерских атак.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, отмечая, что американская сторона не предъявляет факты и доказательства.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Кремле объяснили, почему Обама демонизирует РФ и Путина

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, действующему американскому лидеру проще обвинять Москву в кибератаках, чем подводить итоги своего президентского срока

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