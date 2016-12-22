В Кремле объяснили, почему Обама демонизирует РФ и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что действующему президенту США Бараку Обаме проще обвинять Россию в кибератаках, чем подводить итоги своего президентского срока.



Официальный представитель Кремля отметил, что США пытаются насадить всему миру образ «дьявольского врага» в лице России и демонизировать образ президента Путина.



Такая тактика, пояснил он, гораздо проще, нежели рассуждение о выполненных и не выполненных обещаниях уходящего американского президента.



«Это сложно. Давать отчет о своей работе сложно. Гораздо легче, действительно, взять и вылепить некоторого врача и всячески пестовать этот образ, отсылая каждый раз к этому врагу и виня этого врага во всем», — сказал Песков в интервью «России 24».



Он назвал обвинения Вашингтона о кибератаках со стороны РФ полным абсурдом, добавив, что президенты России и США неоднократно обсуждали этот вопрос.



Ранее сообщалось, что Обама воспользовался так называемым красным телефоном, горячей линией связи между Вашингтоном и Москвой, для обсуждения с Путиным хакерских атак.



В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США, отмечая, что американская сторона не предъявляет факты и доказательства.

