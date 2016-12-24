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МИД РФ: новыми антироссийскими санкциями США вредят себе

Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали второе за три дня расширение американских антироссийских мер

В Министерстве иностранных дел России полагают, что введением новых антироссийских санкций президент США Обама причинит вред своей стране.

Вашингтон пытается нанести урон имиджу и экономике России, однако эта политика вредит и США. Имидж Соединенных Штатов падает в глазах тех, кто далек от политики, отметили в МИДе.

Действия США сигнализирует о «полной утрате в Вашингтоне чувства реальности», считают российские дипломаты, передает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

МИД РФ: новыми антироссийскими санкциями США вредят себе

Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали второе за три дня расширение американских антироссийских мер

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