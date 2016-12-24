МИД РФ: новыми антироссийскими санкциями США вредят себе

В Министерстве иностранных дел России полагают, что введением новых антироссийских санкций президент США Обама причинит вред своей стране.

Вашингтон пытается нанести урон имиджу и экономике России, однако эта политика вредит и США. Имидж Соединенных Штатов падает в глазах тех, кто далек от политики, отметили в МИДе.

Действия США сигнализирует о «полной утрате в Вашингтоне чувства реальности», считают российские дипломаты, передает «Федеральное агентство новостей».