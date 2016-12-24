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Москва готова принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров

Об этом говорится в сообщении российского МИДа

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Российская Федерация готова принять в Москве руководителей Израиля и Палестины для переговоров. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

В российском МИДе считают, что урегулирование палестино-израильского конфликта «с выходом на двухгосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами».

Россия продолжит способствовать «переговорному процессу как участник ближневосточного «квартета» международных посредников», говорится в сообщении ведомства.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Москва готова принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров

Москва готова принять лидеров Израиля и Палестины для переговоровОб этом говорится в сообщении российского МИДа

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