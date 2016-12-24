Москва готова принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров

Российская Федерация готова принять в Москве руководителей Израиля и Палестины для переговоров. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.



В российском МИДе считают, что урегулирование палестино-израильского конфликта «с выходом на двухгосударственное решение возможно только через прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами».



Россия продолжит способствовать «переговорному процессу как участник ближневосточного «квартета» международных посредников», говорится в сообщении ведомства.

