Баскетболистки УГМК в восьмой раз стали обладательницами Кубка России

В финале соревнований команде удалось одолеть курское «Динамо»
Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК победили команду курского «Динамо» в финале Кубка России.
Матч, прошедший в субботу в Курске, завершился со счетом 66:60 (11:14, 25:19, 11:18, 19:9).
Екатеринбургская команда УГМК уже восьмой раз в своей истории становится обладателем Кубка России. «Динамо» завоевывало трофей дважды.
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