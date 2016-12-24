Баскетболистки УГМК в восьмой раз стали обладательницами Кубка России

Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК победили команду курского «Динамо» в финале Кубка России.

Матч, прошедший в субботу в Курске, завершился со счетом 66:60 (11:14, 25:19, 11:18, 19:9).

Екатеринбургская команда УГМК уже восьмой раз в своей истории становится обладателем Кубка России. «Динамо» завоевывало трофей дважды.