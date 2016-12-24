В Подмосковье мужчина скинул годовалого ребенка с восьмого этажа

В Щелковском районе Московской области мужчина скинул годовалого ребенка с балкона восьмого этажа, сообщается на официальном сайте главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

«25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату», — пояснили в пресс-службе ведомства.

От полученных травм ребенок погиб. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, подозреваемый задержан. Следователь планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.