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Овощи из Турции не появятся в России до конца года

Россельхознадзор не выработал механизм контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ведомство не будет снимать ограничения на поставку овощей из Турции в этом году, цитирует чиновника ТАСС.

«Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя неделя», — сказал Данкверт.

Пока Россельхознадзор не выработал механизм контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами.

Напомним, ранее Россельхознадзор запретил ввоз турецких овощей из соображений безопасности продукции.

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Овощи из Турции не появятся в России до конца года

Россельхознадзор не выработал механизм контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами

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