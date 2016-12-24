Овощи из Турции не появятся в России до конца года

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ведомство не будет снимать ограничения на поставку овощей из Турции в этом году, цитирует чиновника ТАСС.

«Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя неделя», — сказал Данкверт.

Пока Россельхознадзор не выработал механизм контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами.

Напомним, ранее Россельхознадзор запретил ввоз турецких овощей из соображений безопасности продукции.