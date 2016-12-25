Директора музея в Крыму пытались заставить увезти коллекцию на Украину

Директор частного «Крымского исторического музея-заповедника» Гуливер Альтин во время пребывания на территории Украины был похищен неизвестными, которые пытались заставить его перевезти коллекцию за рубеж, передает ТАСС.

По словам члена правительства Крыма Заура Смирнова, Альтин был захвачен 17 декабря в городе Геническе Херсонской области. Он направлялся в Киев для последующего перелета во Францию, где проживает. Однако по дороге его автомобиль его был похищен группой боевиков.

«На него оказывалось моральное давление прекратить деятельность в Крыму и перевести музейную коллекцию, связанную с историей Крыма и крымских татар на Украину, угрожали жизни и безопасности самого Альтина», — сказал Смирнов.

Сейчас музейный работник находится в безопасности, а коллекции ничего не угрожает. Также сообщается, что нападавшие действовали под давлением главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который неоднократно высказывался о деятельности Альтина.

Руководство исторического комплекса намерено обратиться за поддержкой к правительству РФ, Украины, Франции и ЮНЕСКО и своим партнерам в Крыму и за рубежом.

Стоит отметить, что в основу музейного собрания вошли фонды Крымского исторического музея «Ларишес», состоящие из уникальной коллекции раритетов по истории Крыма и Крымского ханства.