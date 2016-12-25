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50 тыс. немцев эвакуируют из-за подрыва бомбы времен Второй мировой

Авиационная бомба весом около четырех тонн была найдена в ходе строительных работ в исторической части города Аугсбург

Около 54 тысяч жителей немецкого города Аугсбург будут вынуждены покинуть свои дома в воскресенье из-за проведения подрыва бомбы времен Второй мировой войны, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Авиационный снаряд весом около четырех тонн был найден в ходе строительных работ в исторической части города. Отмечается, что бомба является собственностью ВВС Великобритании.

Сообщается, что эвакуация будет крупнейшей в Германии из когда-либо связанных с ликвидацией бомбы. В операции примут участие около 4 тыс. полицейских, пожарных и спасателей.

Власти города призвали жителей к 8 утра воскресенья собраться в заранее подготовленных убежищах в школах и спортзалах.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

50 тыс. немцев эвакуируют из-за подрыва бомбы времен Второй мировой

Авиационная бомба весом около четырех тонн была найдена в ходе строительных работ в исторической части города Аугсбург

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