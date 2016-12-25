В Москве задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы

На юго-востоке Москвы полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, передает ТАСС.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Мужчина пытался выехать за пределы России», — цитирует агентство официального представителя МВД Ирину Волк.

Задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 12-летней школьницы. Тело девочки было обнаружено в квартире жилого дома по Ферганской улице. Причиной смерти несовершеннолетней стали колото-резаные ранения.