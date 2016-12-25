Трамп намерен распустить свой благотворительный фонд

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о роспуске благотворительного фонда Trump Foundation, чтобы не допустить конфликта интересов при работе на посту главы Белого дома.

В своем заявлении Трамп указал, что фонд «на протяжении многих лет делал добрые дела, выделяя миллионы долларов на поддержку достойных групп граждан, включая ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей», сообщает NBC.

Трамп пояснил, что распускает фонд, чтобы «избежать появления какого-либо конфликта» с работой президента страны. Он отметил, что решил «продолжать свой большой интерес к филантропии другими способами».

Трамп отдал своей юридической команде приказание предпринять необходимые меры для ликвидации фонда.

Отмечается, что сын Трампа Эрик также прекращает деятельность своего фонда Eric J. Trump Foundation.

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