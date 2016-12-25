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Советник Обамы: Для США Китай является большей угрозой, чем Россия

Бен Родс назвал Россию сиюминутной угрозой для международного порядка и стабильности, а Китай — более могущественной страной

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что КНР представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия.

«Россия является сиюминутной угрозой для международного порядка и стабильности. Китай — намного более могущественная страна, в гораздо большей степени представляющая собой соперника США», — сказал Родс, имея в виду долгосрочную перспективу.

Ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не включила Россию в список угроз национальной безопасности.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Советник Обамы: Для США Китай является большей угрозой, чем Россия

Бен Родс назвал Россию сиюминутной угрозой для международного порядка и стабильности, а Китай — более могущественной страной

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