Советник Обамы: Для США Китай является большей угрозой, чем Россия

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что КНР представляет большую угрозу безопасности США, чем Россия.

«Россия является сиюминутной угрозой для международного порядка и стабильности. Китай — намного более могущественная страна, в гораздо большей степени представляющая собой соперника США», — сказал Родс, имея в виду долгосрочную перспективу.

Ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа не включила Россию в список угроз национальной безопасности.