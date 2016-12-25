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Папа римский Франциск призвал христиан жить скромнее

Во время праздничной службы в Ватикане понтифик заявил, что Рождество стало «заложником» материализма

Папа римский Франциск отслужил в базилике Святого Петра в Ватикане торжественную мессу, приуроченную к празднику Рождества, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В своей проповеди понтифик заявил, что Рождество стало «заложником» материализма. В этой связи Франциск призвал христиан жить скромнее.

Также предстоятель католической церкви напомнил о страданиях детей во всем мире, уделив особое внимание ситуации в Сирии. Папа добавил, что необходимо помнить о тех, кто сталкивался с голодом, опасностями во время миграции и бомбардировками.

Отмечается, что в Ватикане были предприняты беспрецедентные меры безопасности. На входе в базилику были установлены металлоискатели.

В воскресенье папа римский обратится с балкона собора Святого Петра ко всем католикам мира.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Папа римский Франциск призвал христиан жить скромнее

Во время праздничной службы в Ватикане понтифик заявил, что Рождество стало «заложником» материализма

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