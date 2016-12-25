Cамолет Минобороны пропал с радаров после вылета из Сочи

Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи, передает ТАСС.



По данным источника в экстренных службах региона, на борту самолета находился 91 человек, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и пресса.



«Ту-154 Минобороны вылетел из Сочи и спустя некоторое время исчез с радаров. Сейчас организованы его поиски», — сообщил собеседник агентства.



Самолет пропал спустя 20 минут в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря.



Отмечается, что борт направлялся в сирийскую Латакию.