Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
25 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Cамолет Минобороны пропал с радаров после вылета из Сочи

На борту находился 91 человек, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и пресса

Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи, передает ТАСС

По данным источника в экстренных службах региона, на борту самолета находился 91 человек, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и пресса.

«Ту-154 Минобороны вылетел из Сочи и спустя некоторое время исчез с радаров. Сейчас организованы его поиски», — сообщил собеседник агентства.

Самолет пропал спустя 20 минут в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря.

Отмечается, что борт направлялся в сирийскую Латакию.

Читайте также:

Опубликовано видео высадки военной полиции РФ в Алеппо

Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Cамолет Минобороны пропал с радаров после вылета из Сочи

На борту находился 91 человек, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и пресса

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Кусков

аналитик

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Фотолента

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

16–23 декабря - в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Пресс-конференция Путина, прощание с Карловым, приговор Карауловой и другие события недели

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке