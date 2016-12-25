Танцевальное шоу опровергло требование выступить на инаугурации Трампа

Известная нью-йоркская танцевальная труппа The Rockettes заявила, что будет участвовать в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа добровольно, а не по принуждению, как заявлялось ранее.

Компания Madison Square Garden заявила, что если кто-либо из танцовщиц намерен выступить на церемонии, то они должны записаться, передает ТАСС.

«Никто не говорил им, что они обязаны принимать участие в каком-либо конкретном мероприятии, это их выбор», — сказано в сообщении. Там также сказано, что число танцовщиц, желающих принять участие в церемонии, превышает требуемое количество.

Различные кривотолки по поводу выступления труппы The Rockettes на инаугурации Трампа начались после того, как было официально объявлено об участии коллектива в церемонии. Затем поползли слухи о том, что танцовщиц якобы принуждают к выступлению.

Одна из танцовщиц The Rockettes Фиби Пёрл ранее заявила, что решение выступать перед Трампом было принято без ведома участниц коллектива. Она также заявляла, что ей противна мысль о необходимости танцевать перед человеком, который выступает против того что им дорого.

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