Причиной падения Ту-154 в Сочи могла стать техническая неисправность

Причиной крушения самолеты Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находился 91 человек, могла стать техническая неисправность или ошибка пилота. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании», - приводит «РИА Новости» слова источника.

Самолет Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров после вылета с аэродрома Адлера в Сочи. На его борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Предположительно, пассажиры были участниками ансамбля песни и пляски Минобороны имени Александрова.

В поисковой операции задействованы все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.