Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море возле Сочи. Хроника событий

После вылета из Сочи разбился Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились музыканты ансамбля Александрова и журналисты. Газета «Известия» следит за развитием событий
Фото: Шаповалов Иван/ТАСС
2016-12-25 11:09:00
В числе пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 были начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков, руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Об этом сообщил пресс-служба военного ведомства.
Перечень пассажиров Ту-154 был опубликован на сайте Минобороны РФ.
2016-12-25 10:48:00
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.
Соболезную близким находившихся на борту разбившегося самолета.Страшная трагедия.Поручил департаменту соцзащиты оказывать необходимую помощь— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 декабря 2016 г.
2016-12-25 10:38:00
Источник в силовых структурах подчеркнул, что самолет Ту-154 потерпел крушение в прямой видимости от берега.
«Ту-154 шёл по стандартному коридору, который используют и гражданские лайнеры», — сообщил «Известиям» источник. Он пояснил, что самолеты какое-то время идут вдоль берега, а затем доворачивают в сторону моря. При этом источник отметил, что инцидент мог произойти, когда воздушное судно выполняло доворот.
2016-12-25 10:34:00
Трое журналистов телеканала НТВ находились в числе сотрудников СМИ на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщает телеканал.
«Среди погибших наши коллеги — корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», — сказал журналист в эфире телеканала.
Кроме того, на месте происшествия были найдены документы журналистов «Первого канала» и тело погибшего.
2016-12-25 10:15:00
Экипаж военного самолета Ту-154, который разбился в Черном море при перевозке ансамбля Александрова из Москвы в Сирию, имел за плечами солидный опыт, сообщил «Известиям» информированный источник в силовых структурах.
«Экипаж самолета был один из самых опытных на 800-й авиабазе. Они несколько раз на этом же борту выполняли роль лидера при перелете Су-30, Су-35 и Су-24 на Хмеймим», — сказал собеседник «Известий».
2016-12-25 09:55:00
Сообщается, что на борту разбившегося Ту-154 находились 68 музыкантов ансамбля им. Александрова.
Специалисты, рассматривающие возможные причины падения Ту-154 минобороны России в Черное море, в настоящее время исключают версию теракта.
При этом сообщается, что вероятной причиной крушения все-таки стала критическая неисправность лайнера, с которой не смогли справиться пилоты во время набора высоты. Эту версию косвенно подтверждает тот факт, что в Сочи утром в воскресенье установилась хорошая погода.
«Около пяти утра по московскому времени температура у земли +5, ветер 5 м/с, видимость 10 км. Вполне нормальные, простые погодные условия», — сообщили в ситуационном центре Росгидромета.
2016-12-25 09:41:00
Первый канал и телеканал «Звезда» подтвердили, что на борту разбившегося Ту-154 находились их сотрудники.
«Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились ни борту самолета», — сказала представитель Первого канала.
«На борту самолета находился 91 человек — музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, среди которых была съемочная группа телеканала «Звезда» в составе трех человек», — говорится в сообщении «Звезды».
2016-12-25 09:33:00
За час поисков спасателям не удалось обнаружить выживших.
«К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии», — сказал источник в экстренных службах.
Тем временем Минобороны РФ подтвердило, что этим самолетом в Сирию летели музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты.
2016-12-25 09:20:00
Фрагменты корпуса упавшего Ту-154 обнаружены. Спасатели нашли их в море на глубине 50-70 метров.
«В 1,5 километрах от черноморского побережья города Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
2016-12-25 09:10:00
Тем временем стали известны детали маршрута Ту-154. Самолет направлялся в Сирию из Москвы, а в Сочи садился на дозаправку. Сообщается, что самолет разбился, не успев набрать высоту.
«Самолет потерпел крушение при взлете, не успев набрать крейсерский эшелон», — сообщил источник в силовых структурах.
2016-12-25 09:05:00
Ту-154 Минобороны России упал в Черное море. Об этом сообщили источники в силовых структурах, следящие за ходом поисковых работ.
«При обследовании акватории в 6-8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло явиться следствием падения в этом месте самолета. Туда направлены спасательные суда», — сказал источник.
2016-12-25 08:57:00
Предыдущей столь крупной авиакатастрофой Ту-154 было крушение самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском 10 апреля 2010 года. Бортом Ту-154 Качиньский вместе с частью польской политической элиты летели на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
2016-12-25 08:48:00
Российские флот и авиация подключились к поиску места крушения военного самолета Ту-154, которым ансамбль имени Александрова летел из России в Сирию
«Из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике», - отметил источник в силовых структурах.
Между тем, официальный сайт ансамбля имени Александрова не отвечает на запросы пользователей и выдает ошибку "404 - страница не найдена".
2016-12-25 08:42:00
По данным источников, на пропавшем Ту-154 летели журналисты Первого Канала и телеканала «Звезда». Они должны были освещать праздничное новогоднее выступление ансамбля перед российскими военными в Сирии.
«Артисты ансамбля Александрова составляют большинство пассажиров пропавшего Ту-154. Всего в сирийский Хмеймим по списку должны были лететь 90 человек двумя военными бортами», — сказал источник.
2016-12-25 08:32:00
Между тем, источники в силовых структурах называют возможные версии крушения самолета Ту-154 в Сочи. То, что самолет именно разбился, становится все более очевидным.
«В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании», — сказал источник в силовых структурах.
Тем временем, министр обороны России Сергей Шойгу начал совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных Сил. Обсуждается организация поисково-спасательных мероприятий.
2016-12-25 08:26:00
«Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров. Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2016-12-25 08:19:00
Самолет пропал спустя 20 минут в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря. Отмечается, что борт направлялся в сирийскую Латакию.
Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, на пропавшем в Сочи Ту-154 летели артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.
«На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — говорится в сообщении.
2016-12-25 08:04:00
Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи в воскресенье утром.
По данным источника в экстренных службах региона, на борту самолета находился 91 человек, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и пресса.
«Ту-154 Минобороны вылетел из Сочи и спустя некоторое время исчез с радаров. Сейчас организованы его поиски», — сообщил собеседник агентства.