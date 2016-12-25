Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море возле Сочи. Хроника событий

Экипаж военного самолета Ту-154, который разбился в Черном море при перевозке ансамбля Александрова из Москвы в Сирию, имел за плечами солидный опыт, сообщил «Известиям» информированный источник в силовых структурах.

«Экипаж самолета был один из самых опытных на 800-й авиабазе. Они несколько раз на этом же борту выполняли роль лидера при перелете Су-30, Су-35 и Су-24 на Хмеймим», — сказал собеседник «Известий».