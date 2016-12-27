Тела трех погибших и черный ящик найдены близ места крушения Ту-154

Спасатели нашли тела трех жертв неподалеку от места, где 25 декабря разбился лайнер Ту-154. Также в ходе поисковых работ водолазы обнаружили один из черных ящиков рухнувшего в Черное море самолета.

О находке сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Кроме трех погибших найдено большое количество фрагментов тел жертв катастрофы.

Ранее «Известия» сообщали, что поиски бортовых самописцев в Черном море ведут уникальные буксиры «Краб» и «Афалина». Водолазам уже удалось обнаружить хвостовую часть самолета и фрагменты двигателя.

Лайнер Минобороны потерпел крушение на пути следования в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военнослужащие и известная правозащитница Елизавета Глинка. На данный момент все пассажиры и члены экипажа считаются погибшими.