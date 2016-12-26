Водолазы обнаружили хвостовую часть и фрагменты двигателя Ту-154

Водолазы обнаружили в 1,5 км от сочинского побережья Черного моря хвостовую часть и фрагменты двигателя потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

«Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них — хвостовая часть с фрагментами двигателя», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Найденные фрагменты воздушного судна будут доставлены на берег и переданы следственным органам для установления причин произошедшего.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение накануне, 25 декабря. На его борту находились 92 человека, в том числе военные, артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ. В связи с трагедией понедельник в стране объявлен днем национального траура.