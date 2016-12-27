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Вторник,
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В деле об упавшем Ту-154 появился очевидец

Российский пограничник сообщил, что лайнер взлетал с необычно задранным носом

Благодаря свидетелю крушения лайнера Минобороны появилась новая версия причин катастрофы. Падение воздушного судна с катера наблюдал сотрудник пограничных войск ФСБ.

Пограничник рассказал, что самолет взлетал с чрезмерно задранной носовой частью, и в итоге, вместо набора высоты, опустился к поверхности моря, задел воду хвостом и развалился. Очевидец сравнил положение лайнера с мотоциклом, который водитель поставил на заднее колесо, сообщает «Коммерсант».

Причиной странной манеры полета могла стать ошибка пилотов, которые слишком резко подняли лайнер вверх после отрыва от земли. В результате Ту-154 предположительно вышел на закритические углы атаки, потерял скорость и подъемную силу, что и привело к падению.

Как ранее писали «Известия», следствие в настоящее время склоняется к одной из двух основных версий причин катастрофы: некачественное топливо или перегрузка самолета. О перегрузке в частности заявил сам пилот во время переговоров с диспетчером.

Также у Ту-154 могла быть нарушена центровка вследствие неправильного распределения грузов. Рассматривается и версия о технической неисправности закрылков или двигателей, резко потерявших тягу.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

В деле об упавшем Ту-154 появился очевидец

Российский пограничник сообщил, что лайнер взлетал с необычно задранным носом

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