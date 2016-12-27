Следствие сосредоточилось на двух версиях катастрофы Ту-154 – причиной могло стать некачественное топливо или перегрузка.

Об этом «Известиям» заявили источники в Центре общественных связей ФСБ России.

Но до окончательных выводов еще далеко.

«Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – озвучили в ФСБ все возможные причины аварии.

Одно можно сказать точно – взрыв на борту Ту-154 фактически исключается.

При этом, если говорить о топливе, то эксперты считают, что нужно проверять заправку на столичном аэродроме, поскольку в двигатель самолета подавалось еще топливо, залитое в баки в Чкаловском. Об этом сообщил советник главы Росавиации Павел Михейчев.

Но дозаправка в Адлере также могла повлиять на катастрофу, поскольку самолет взял топлива на все дорогу туда и обратно, что сильно утяжелило лайнер.

Также рассматриваются и дополнительные факторы, такие, как темное время суток, сложность для взлета самого аэропорта в Адлере и техническое состояние 33-летнего самолета.

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