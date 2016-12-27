«Краб» и «Афалина» найдут «черные ящики» Ту-154

Минобороны России привлекло для поиска обломков и бортовых самописцев — «черных ящиков» разбившегося в Сочи Ту-154 уникальные буксиры «Краб» и «Афалина». Суда, принадлежащие Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ), оснащенные специальными эхолотами и подводными беспилотниками, создают 3D-картину дна с точностью до нескольких сантиметров. По мнению экспертов, благодаря «Крабу» и «Афалине» спасатели смогут достаточно быстро обнаружить небольшие по размерам «черные ящики» погибшего самолета.

Приказ на переход экипажи двух судов получили еще вечером 25 декабря. Данную информацию «Известиям» подтвердили в штабе проведения операции. Рейдовый буксир проекта 90600 РБ-45 «Краб» базируется в Темрюке, а порт приписки его «одноклассника» тральщика проекта 16609 «Афалина» — Севастополь. «Краб» должен был прийти в район крушения самолета и приступить к поиску к исходу 26 декабря. А «Афалина» из-за большего расстояния придет в район Сочи чуть позже.

Оба буксира — это небольшие суда. При водоизмещении 415 т длина «Краба» всего 25 м, а экипаж восемь человек. Судно развивает скорость до 12 узлов. «Афалина», длина которой почти 30 м, а водоизмещение более 500 т, развивает примерно такую же скорость. На обоих судах установлены уникальные винторулевые устройства, где рули направления объединены с винтами. Благодаря такому техническому решению «Афалина» и «Краб» отличаются уникальной маневренностью, а рулевой управляет ими специальными джойстиками, заменившими традиционные штурвалы.

Несмотря на относительно небольшие размеры буксиров, они способны действовать в плохую погоду, сильный ветер и даже шторм. При этом оба буксира способны подолгу находиться на одном месте, сканируя подводную обстановку и выполняя работы.

Сердце обоих судов — это уникальный комплекс подводного мониторинга «Корвет МК МПД-300». В состав изделия входят беспилотные подводные зонды, оснащенные гидролокаторами и видеокамерами, и специальные гидроаккустические станции. «Корвет» способен обнаруживать объекты размером несколько сантиметров на глубинах до 300 м.

— Несмотря на то что сами обломки находятся недалеко от берега, подводные работы в районе Сочи достаточно сложны, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — В 1972 году в этом районе при заходе на посадку на аэродром Адлер погиб самолет Ил-18, принадлежавший «Аэрофлоту». В 2006 году самолет А-320 авиакомпании Armavia также потерпел крушение вблизи Сочи. Несмотря на все приложенные усилия, «черные ящики» этих машин найти не удалось. Правда, тогда спасатели не располагали «Крабом» и «Афалиной», оснащенными комплексом «Корвет».

По словам главного редактора интернет-проекта Militaryrussia Дмитрия Корнева, российское Главное управление глубоководных исследований имеет наиболее современное в мире оборудование, корабли и подводные аппараты для проведения подводных исследований и спасательных работ.

— Помимо решения специфических задач ГУГИ проводит глубоководные исследования морского дна, уникальные геологоразведочные работы на глубине несколько тысяч метров, — рассказал Дмитрий Корнев. — Не так давно корабли и подводные аппараты управления начали привлекать к проведению спасательных работ: на Северном и Черноморских флотах прошли учения по спасению терпящих бедствие подводных лодок. Для их поиска в сложных гидрографических и подводных условиях привлекались именно буксиры проекта 90600 и 16609, которые справились с поставленной задачей.