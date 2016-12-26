Ту-154 никогда не считался «учебной партой»

По словам специалистов, Ту-154Б-2 — это одна из самых массовых версий авиалайнеров семейства Ту-154. С 1978 по 1986 год было выпущено почти 400 самолетов этой модификации. О том, чем отличаются модификации Ту-154 и почему эта машина считается очень надежной, «Известиям» рассказали эксперты.

Погибший самолет Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572 принадлежал транспортной эскадрилье, базирующейся на подмосковном аэродроме Чкаловский, — 800-й авиационной базе (АвБ) особого назначения 2-го разряда. 800 АвБ — это наследница легендарной 8-й авиационной дивизии особого назначения (АДОН). С момента формирования в 1927 году задачей этой воинской части была перевозка и эвакуация советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов по всему земному шару. Также самолеты дивизии перевозили высокопоставленных дипломатов, министров и обеспечивали заграничные визиты генеральных секретарей ЦК КПСС и президентов Российской Федерации.

К комплектованию летно-подъемного состава (летчики, штурманы, бортовые техники и радисты) 8-й АДОН, а затем и 800 АвБ командование Воздушно-космических сил (ВКС) России всегда подходило очень ответственно. Командиром воздушного судна может стать только летчик с налетом в несколько тысяч часов. Помимо дополнительной подготовки будущий командир воздушного судна должен окончить Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина.

Примечательно, что пилотируют авиалайнеры 800 АвБ преимущественно летчики, которые ранее поднимали в воздух дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС. При назначении на должность их классная квалификация не ниже чем «летчик первого класса».

По данным Минобороны, командир погибшего в районе Сочи воздушного судна летчик первого класса майор Роман Волков имел общий налет (на всех типах самолетов) 3 тыс. часов. Не менее опытным был и штурман экипажа подполковник Александр Петухов, награжденный орденом Мужества за посадку аварийного самолета.

В отличие от современных авиалайнеров, где экипаж редко превышает два человека, так как многие функции на себя берет летная автоматика, Ту-154 в воздух поднимают четыре человека. Стандартный экипаж «сто пятьдесят четвертого»: командир воздушного судна (первый пилот), второй пилот, штурман и бортовой инженер. В ВКС России к ним добавляется еще два человека. Бортовой механик помогает экипажу обслуживать самолет в полете и на земле. Бортовой переводчик отвечает за связь в международных полетах с наземными диспетчерами и другими воздушными судами.

В момент катастрофы на борту Ту-154Б-2 находились два экипажа. Согласно правилам выполнения полетов летная смена летно-подъемного состава не может превышать 14 часов, после чего летчикам необходим восьмичасовой отдых. На авиабазу Хмеймим погибший авиалайнер вел экипаж майора Волкова. На обратном пути у самолета должны были быть уже новые командир воздушного судна, второй пилот, штурман и бортовой инженер. А вот переводчик и техник оставались прежними.

Майор Роман Волков и его экипаж были одними из самых опытных в 800 АвБ. В частности, именно они выводили к цели фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-30См и Су-25 при перелетах на авиабазу Хмеймим. В таких полетах от летно-подъемного состава самолетов-лидеров требуется особая точность.

В отличие от прежних моделей лайнера Б-2 получила новую автоматизированную систему управления, также на самолете появились новые шасси и тормозная система с воздушным или водяным охлаждением. Благодаря таким техническим решениям количество пассажиров выросло со 160 до 180 человек, на несколько тонн увеличилась и грузоподъемность воздушного судна.

Ту-154Б-2 Воздушно-космических сил России прошли дополнительную модернизацию. На них были установлены специальные системы связи, в том числе спутниковые. Внешне военный борт от гражданского можно отличить по небольшой вытянутой антенне, расположенной перед вертикальным стабилизатором (хвостом) авиалайнера.

Также военные «сто пятьдесят четвертые» получили системы, позволяющие им выполнять полеты на гражданских авиалиниях. В том числе систему, предупреждающую о возможном столкновении, — TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System).

Как рассказал «Известиям» бывший военный летчик-командир, Ту-154 — это достаточно «строгий» в управлении самолет, требующий хорошей квалификации пилотов.

— Машина «строгая в пилотировании», но вполне надежная и предсказуемая, — сказал собеседник «Известий». — Он никогда не считался «учебной партой», и командирами экипажей всегда назначали людей с опытом. Почувствовать разницу пилот может только тактильно, когда машина выполняет определенные операции.

Борт RA-85572 был передан в 8-й АДОН еще в декабре 1983 года. С 1996 года машина практически не эксплуатировалась, находясь на хранении на аэродроме Чкаловский. Но в 2009 году борт 85572 прошел ремонт и вернулся к активной эксплуатации. За это время Ту-154Б-2 в среднем проводил в воздухе не менее 23 часов в месяц. За всё время эксплуатации борт 85572 провел в воздухе 6689 часов.

По словам представителей Минобороны, так как Ту-154 ВКС России активно выполняют международные полеты, большое внимание уделяется их техническому состоянию. Все регламентные работы выполняются строго в назначенное время — иначе самолет просто не будет допущен в воздушное пространство других стран.