Хроника падений самолетов

24 февраля в горах Непала потерпел крушение самолет DHC-6 Twin Otter авиакомпании Tara Airlines, выполнявший рейс из города Покхара в Джомсом. Воздушное судно пропало с радаров через 18 минут после взлета. На борту находились 20 человек, включая двоих детей и трех членов экипажа. Выживших нет.

В ночь на 19 марта при посадке в Ростове-на-Дону разбился Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. Расследование продолжается, следствие рассматривает две версии: техническую неисправность и ошибку экипажа. Эксперты предполагали, что к крушению могли привести неверные действия командира в момент принятия решения уходить на второй круг.

19 мая разбился пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир. Связь с лайнером прервалась через 20 минут после захода в воздушное пространство Греции. На борту находились 56 пассажиров и десять членов экипажа. Обломки самолета были обнаружены в море, в 290 км к северу от города Александрия. В декабре следственная комиссия объявила, что на телах жертв авиакатастрофы были обнаружены следы взрывчатки.

9 июня в лесополосе Пушкинского района Московской области разбился истребитель Су-27 пилотажной группы «Русские витязи». Летчик Сергей Александрович Еременко уводил падающую машину от жилых домов и упустил время, когда можно было катапультироваться. В качестве предварительной версии в Минобороны назвали техническую неисправность.

1 июля пропал с радаров Ил-76 МЧС России, выполнявший задачу по тушению лесных пожаров в Иркутской области. Обломки воздушного судна были найдены спустя двое суток. На борту находились 10 членов экипажа, все они погибли. В отчете об итогах промежуточного расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК) было указано, что причиной крушения стали ограниченная видимость и высокая турбулентность.

28 ноября самолет боливийской авиакомпании Lamia, летевший из боливийского Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин, разбился в районе Ла-Уньон, Колумбия. На борту находились 68 пассажиров, в том числе 22 игрока бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе», и девять членов экипажа. 71 человек погиб. Шесть человек получили травмы, но выжили. В качестве предварительной версии рассматривалась нехватка топлива.

19 декабря в 30 км от аэродрома Тикси совершил жесткую посадку самолет Ил-18 Минобороны, выполнявший плановый перелет с аэродрома Канск. На борту находились 32 пассажира и семь членов экипажа. Все выжили, 32 человека были госпитализированы, шестеро — в крайне тяжелом состоянии. В правительстве Якутии заявили, что причиной аварии мог стать сильный боковой ветер.

25 декабря рядом с Сочи над Черным морем произошло крушение самолета Ту-154 Минобороны. Погибли 92 человека. Фрагменты корпуса самолета были обнаружены в 1,5 км от Сочи на глубине 50–70 м.