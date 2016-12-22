Пострадавших при аварии Ил-18 в Якутии доставили в Москву

Самолет Минобороны доставил пострадавших в аварии Ил-18 из Якутии в Москву, где они продолжат лечение. Об этом сообщили в республиканском центре медицины катастроф Якутии.

Борт уже прибыл в Москву, состояние пострадавших 16 из них оценивается как тяжелое. В центральной районной больнице подготовлено 40 койко-мест, сообщает ИА SakhaNews.

Напомним, авария произошла в 4.45 мск в 30 км от аэродрома Тикси — самого северного населенного пункта Якутии. Ил-18 выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. На борту лайнера находились 32 пассажира и семь членов экипажа. Пассажиры, получившие тяжелые травмы в результате жесткой посадки, были эвакуированы вертолетами поисково-спасательной службы в больницы Тикси, после чего их доставили в местные больницы.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный боковой ветер с порывами.

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