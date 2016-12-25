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Они все — герои

Врач Леонид Рошаль — о тех, кто погиб в самолете на пути в Хмеймим

Они выполняли свой гражданский долг. Те, кто погиб... Эта трагедия — очень тяжелая и совершенно неожиданная для всех нас. Я считаю, что они все выполняли свой гражданский долг, потому что лететь в зону боевых действий, лететь на войну — это совсем не просто. Надо иметь определенную убежденность и определенное чувство долга — не хочу говорить высокие слова — перед страной. Они хотели принести хотя бы немножко радости тем, перед которыми они должны были выступать.

Погибли и те, кто должен был освещать эти события. Погибли замечательные корреспонденты — и НТВ, и «Звезды», и другие...

Погиб Валерий Халилов, главный военный дирижер России и ансамбля Александрова. Это потомственный музыкант: у него отец был дирижером, у него брат дирижер, он сам дирижер, он прошел всю военную службу, стал генералом и буквально недавно, в мае этого года, стал руководить главным армейским оркестром. Мы его помним по выступлениям на Красной площади, мы его помним по выступлениям в Большом зале консерватории, на других площадках.

Только что мы все слушали его концерт в Колонном зале Дома союзов, где он выступал вместе с Иосифом Кобзоном. Прошли совершенно потрясающие концерты с участием Александры Николаевны Пахмутовой, при участии Николая Николаевича Добронравова, великих наших людей.

Много добрых слов можно также сказать и о Елизавете Глинке, которая способствовала тому, чтобы облегчить участь детей, и не только на Украине.

Артисты военного ансамбля, оркестранты — каждый из них личность, и сегодня их с нами нет. Гибель этих людей — это невосполнимые утраты. Хотя говорят, что чувство утраты уходит, нет. Не уходит. Передаю соболезнования всем, кто был близок с этими людьми, кто дружил с этими людьми, кто работал с этими людьми, их семьям, их родным. И, конечно, считаю, что они все — герои.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Они все — герои

Они все — героиВрач Леонид Рошаль — о тех, кто погиб в самолете на пути в Хмеймим

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