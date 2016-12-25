Магомед Толбоев: ничто не предвещало беды

— Соболезную всем своим коллегам. Этот самолет я знаю, — сказал Магомед Толбоев «Известиям». — Он очень надежный, служил летающей лабораторией по программе ВКС «Буран». Мы на нем делали сотни полетов с выключенными двигателями. Это единственный самолет, который вошел в штопор и вышел из него. Техническое обслуживание Министерство обороны проводит регулярно. Система безопасности на высочайшем уровне.



Эксперт подчеркнул, что экипажи Минобороны подготовлены «как нигде», и что могло случиться, остается для него загадкой.



— Это какая-то мистика. То же самое с недавней жесткой посадкой Ил-18 — это самолет, который не падал никогда. Не может упасть этот самолет, ну никак не может! Но упал. Мне кажется, это уже старые самолеты начинают мстить за то, что мы новые самолеты не создали в России, — сказал летчик-испытатель.



По его словам, «ничто не предвещало» трагедии.



— Какие могут быть технические причины? Птичка попала, где-то что-то замкнуло? Не может быть! Это же пассажирский самолет, не истребитель, где всё происходит очень быстро, — отметил Магомед Толбоев.

