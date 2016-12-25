Медведев выразил соболезнования близким жертв катастрофы Ту-154

Соболезнования родным и близким пассажиров Ту-154, разбившегося над Черным морем, выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов», — цитирует главу кабмина пресс-служба правительства.

«С этой тяжелой утратой невозможной смириться, она — невосполнима. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей», — сказал он. Медведев отметил, что всем, кого затронула трагедия, будет оказана необходимая помощь.

Ту-154 Минобороны России, на борту которого находились артисты Академического ансамбля имени Александрова, журналисты, военнослужащие и доктор Лиза, пропал с радаров после вылета из Сочи, куда прибыл для дозаправки.



Ту-154 летел в сирийскую Латакию.

