Путин поручил создать комиссию по расследованию трагедии Ту-154 в Сочи

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств катастрофы Ту-154 в Сочи.

Текст указа главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи», — указано в сообщении.

Комиссия также будет оказывать помощь семьям погибших. Ее возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Кроме того, президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв катастрофы.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал в воскресенье утром через две минуты после вылета с аэродрома Адлер в Сочи. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ.