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Путин поручил создать комиссию по расследованию трагедии Ту-154 в Сочи

Ее возглавит глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов

Фото: REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств катастрофы Ту-154 в Сочи.

Текст указа главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи», — указано в сообщении.

Комиссия также будет оказывать помощь семьям погибших. Ее возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Кроме того, президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв катастрофы.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал в воскресенье утром через две минуты после вылета с аэродрома Адлер в Сочи. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Путин поручил создать комиссию по расследованию трагедии Ту-154 в Сочи

Путин поручил создать комиссию по расследованию трагедии Ту-154 в СочиЕе возглавит глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов

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