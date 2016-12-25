Минобороны РФ опубликовало список пассажиров Ту-154

В списке пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 были начальник управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков, руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Об этом сообщил пресс-служба военного ведомства.

Перечень пассажиров Ту-154 был опубликован на сайте Минобороны РФ.

При этом ТАСС сообщил со ссылкой на источника в силовых структурах, что вечером в субботу доктор Лиза находилась в аэропорту Чкаловский и говорила, что в воскресенье утром она должна быть в Латакии.

Самолет Ту-154 в воскресенье утром пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненным данным, на его борту находились 92 человека — военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и журналисты. Обломки воздушного судна найдены в 1,5 км от побережья Черного моря.