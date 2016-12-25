Власти Москвы окажут помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Сочи

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования и поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ.

«Соболезную близким находившихся на борту разбившегося самолета. Страшная трагедия. Поручил департаменту соцзащиты оказывать необходимую помощь», — написал Собянин в микроблоге «Твиттер».

На борту разбившегося самолета находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля им. Александрова, летевшие из Москвы поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В Сочи самолет останавливался на дозаправку.



В настоящее время проходит поисково-спасательная операция.

