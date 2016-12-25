Ту-154 упал в море в прямой видимости с берега

Самолет Ту-154 минобороны РФ, на котором находились музыканты академического ансамбля имени Александрова и представители СМИ, упал в Черное море в прямой видимости от берега.

Об этом «Известиям» рассказал источник в силовых структурах.

«Самолет упал в прямой видимости от берега, Ту-154 шёл по стандартному коридору, который используют и гражданские лайнеры», – рассказал он. По данным источника, с Ту-154 что-то могло произойти во время совершения доворота в сторону моря.

«Самолёты какое то время идут вдоль берега, а потом доворачивают либо уже в сторону берега (если летят в Европу-Россию), или уходят в сторону моря», – уточнил он. «Ту-154 должен был довернуть в сторону моря. По все видимости, что-то могло случиться в момент доворота», – добавил источник.

Кроме того, Ту-154 не распался на части во время полета, в воздухе, уточнил источник. «В воздухе самолет не развалился», – обратил внимание он.

Ту-154, на борту которого находились музыканты академического ансамбля имени Александрова и журналисты ряда СМИ, пропал с радаров спустя 20 минут после вылета из Сочи, куда прибыл для дозаправки. Ту-154 летел в сирийскую Латакию.

