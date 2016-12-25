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Три журналиста «Первого канала» находились на борту Ту-154

Также в разбившемся самолете Минобороны летели три сотрудника ТК «Звезда»

Трое журналистов «Первого канала» находились на борту упавшего в Черное море самолета Минобороны, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря канала Ларису Крымову.

«Корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов были на борту самолета», — сказала Крымова.

Также сообщается, что в самолете находилась съемочная группа телеканала «Звезда».

«На борту самолета находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, среди которых была съемочная группа телеканала «Звезда» в составе трех человек», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Самолет, на борту которого находился 91 человек, пропал с радаров спустя 20 минут после вылета, в 5-7 км от аэропорта Сочи над акваторией Черного моря. Самолет направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить в с Новым годом авиагруппу ВКС России.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Три журналиста «Первого канала» находились на борту Ту-154

Также в разбившемся самолете Минобороны летели три сотрудника ТК «Звезда»

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