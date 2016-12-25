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Самолет Минобороны разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту

Экипаж Ту-154 не подавал сигналов бедствия

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение у побережья Сочи, не успев набрать высоту, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Самолет потерпел крушение при взлете, не успев набрать крейсерский эшелон», — сказал источник.

Также собеседник агентства сообщил, что экипаж сигналов бедствия не подавал.

Самолет, на борту которого находился 91 человек, пропал с радаров спустя 20 минут после вылета, в 5-7 км от аэропорта Сочи над акваторией Черного моря. Там находились представители СМИ, музыканты ансамбля им. Александрова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить в с Новым годом авиагруппу ВКС России.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Самолет Минобороны разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту

Экипаж Ту-154 не подавал сигналов бедствия

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