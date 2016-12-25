Версия теракта на борту Ту-154 исключена

Специалисты, рассматривающие возможные причины падения Ту-154 минобороны России в Черное море, в настоящее время, по предварительной информации, исключают версию теракта.

В приоритете две причины падения лайнера: ошибка пилота и техническая неисправность самолета, передает«Федеральное агентство новостей».

О произошедшем доложили президенту Путину, министр обороны Шойгу проводит экстренное совещание. К поискам подключены корабли и вертолеты, обломки самолета обнаружены на расстоянии от 1,5 км до 8 км от береговой линии.

Ту-154, на борту которого находились музыканты академического ансамбля имени Александрова и журналисты, пропал с радаров спустя 20 минут после вылета из Сочи, куда прибыл для дозаправки. Ту-154 летел в сирийскую Латакию.