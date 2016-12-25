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Корабли и вертолеты ищут место крушения самолета под Сочи

Морской флот и авиация подключаются к поиску в акватории Черного моря

Российские флот и авиация подключились к поиску места крушения военного самолета Ту-154, которым ансамбль имени Александрова летел из России в Сирию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Самолет, по предварительным данным, пропал с радаров при выполнении маневра над Черным морем. По данным источника «РИА Новости», поиск пропавшего борта ведут семь морских кораблей.

«Из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике», — отметил собеседник агентства.

Большая часть пассажиров на борту пропавшего самолета — участники академического ансамбля имени Александрова, крупнейшего российского художественного коллектива.

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Корабли и вертолеты ищут место крушения самолета под Сочи

Морской флот и авиация подключаются к поиску в акватории Черного моря

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